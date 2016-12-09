Производство вина на Дону сократилось на треть, а пива выросло

Объемы производства пива и пивных напитков на Дону превысили запланированный уровень производства более чем на 20%, и составили порядка 30 миллионов декалитров. По словам Теларовой, рост производства пива в области объясняется перераспределением производственных мощностей двух заводов пивоваренной компании "Балтика", закрытых в Челябинске и Красноярске в январе 2015 года.

