Производство вина на Дону сократилось на треть, а пива выросло

"За десять месяцев текущего года предприятия винодельческой отрасли в донском регионе произвели свыше одного миллиона декалитров вина (10 миллионов литров — прим.ред.), что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года", — отметила она.
При этом из-за роста акцизов в областной бюджет поступило 174,9 миллиона рублей — почти в два раза больше от ожидаемых.
Объемы производства пива и пивных напитков на Дону превысили запланированный уровень производства более чем на 20%, и составили порядка 30 миллионов декалитров. По словам Теларовой, рост производства пива в области объясняется перераспределением производственных мощностей двух заводов пивоваренной компании "Балтика", закрытых в Челябинске и Красноярске в январе 2015 года.