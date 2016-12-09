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Производство вина на Дону сократилось на треть, а пива выросло

9 декабря 2016, 05:30
Производство винодельческой продукции в Ростовской области с начала года сократилось на 30,6%, а пива возросло более чем на 10%, сообщила на пресс-конференции в четверг директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

"За десять месяцев текущего года предприятия винодельческой отрасли в донском регионе произвели свыше одного миллиона декалитров вина (10 миллионов литров — прим.ред.), что на 30,6% меньше аналогичного показателя прошлого года", — отметила она.

При этом из-за роста акцизов в областной бюджет поступило 174,9 миллиона рублей — почти в два раза больше от ожидаемых.

Объемы производства пива и пивных напитков на Дону превысили запланированный уровень производства более чем на 20%, и составили порядка 30 миллионов декалитров. По словам Теларовой, рост производства пива в области объясняется перераспределением производственных мощностей двух заводов пивоваренной компании "Балтика", закрытых в Челябинске и Красноярске в январе 2015 года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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