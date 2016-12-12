Больше половины ВИЧ-инфицированных заражаются через иглу на Дону

"На сегодняшний день по итогам уходящего года через иглу ВИЧ передаётся в 53% случаев, и мы должны понимать, что ещё несколько лет назад эта цифра была меньше. Был период, когда мы говорили о том, что это болезнь наркопотребителей, затем был момент, когда мы с этим справились и превалировал половой путь передачи", - уточнила она.
Также Быковская добавила, что в России ситуация примерно такая же, и Ростовская область не стала исключением в сложившейся ситуации.
Напомним, всего в области выявили 1,5 тысячи ВИЧ-инфицированных.