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Больше половины ВИЧ-инфицированных заражаются через иглу на Дону

12 декабря 2016, 05:39
Заражение ВИЧ-инфекцией в Ростовской области происходит через заражённую иглу более чем в половине случаев, заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

"На сегодняшний день по итогам уходящего года через иглу ВИЧ передаётся в 53% случаев, и мы должны понимать, что ещё несколько лет назад эта цифра была меньше. Был период, когда мы говорили о том, что это болезнь наркопотребителей, затем был момент, когда мы с этим справились и превалировал половой путь передачи", - уточнила она.

Также Быковская добавила, что в России ситуация примерно такая же, и Ростовская область не стала исключением в сложившейся ситуации.

Напомним, всего в области выявили 1,5 тысячи ВИЧ-инфицированных.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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