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Ростовчане пожаловались на ямы на свежеотремонтированном асфальте

13 декабря 2016, 06:40
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на ямы, которые образовались на дорожном покрытии по улице Можайской, отремонтированном всего месяц назад, следует из сообщения, размещенного в разделе "Благоустройство" на сайте городской администрации.

Автор сообщения указал, что в некоторых местах по улице Можайской  появились достаточно глубокие ямы. Его слова подтверждает фотоснимок, на котором присутствуют несколько выбоин на свежеотремонтированном асфальте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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