Ростовчане пожаловались на ямы на свежеотремонтированном асфальте

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на ямы, которые образовались на дорожном покрытии по улице Можайской, отремонтированном всего месяц назад, следует из сообщения, размещенного в разделе "Благоустройство" на сайте городской администрации.

Автор сообщения указал, что в некоторых местах по улице Можайской появились достаточно глубокие ямы. Его слова подтверждает фотоснимок, на котором присутствуют несколько выбоин на свежеотремонтированном асфальте.