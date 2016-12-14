rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове-на-Дону стартовал батл-проект "Стихийная битва"

14 декабря 2016, 18:13
Начинающие поэты теперь могут помериться силой слова прямо на сцене на глазах у зрителей. Мероприятие проходит в три раунда, самый сложный этап – свободное чтение стихов. Это первый подобный проект, воплощенный в Ростове.

"Первый раунд - свободное выступление, когда поэту дается 3-4 минуты, чтобы прочитать свое произведение. Следующий конкурс – викторина или поэтическое караоке. Третий раунд называется "Стихи рождаются прямо на сцене", поэты пишут стихотворения после двух тяжелых раундов, после таких переживаний и выплеска энергии", - рассказал организатор проекта Александр Лукашов.

По словам Лукашова, в мероприятии приняли участие десятки молодых талантливых жителей Ростовской области. "Битва стихов" повторится в ближайшее время.

#Лия Подымова#Видео
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00