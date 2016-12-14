В Ростове-на-Дону стартовал батл-проект "Стихийная битва"

"Первый раунд - свободное выступление, когда поэту дается 3-4 минуты, чтобы прочитать свое произведение. Следующий конкурс – викторина или поэтическое караоке. Третий раунд называется "Стихи рождаются прямо на сцене", поэты пишут стихотворения после двух тяжелых раундов, после таких переживаний и выплеска энергии", - рассказал организатор проекта Александр Лукашов.