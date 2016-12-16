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В Госдуме хотят создать группу по проблеме долгов перед шахтерами Дона

16 декабря 2016, 08:28
В Госдуме предложили создать рабочую группу, которая будет заниматься проблемами обанкротившихся шахт в Ростовской области, сообщили в приемной депутата ГД в регионе Максима Щаблыкина.

"В данный момент имущество компаний, которое не удалось реализовать, передают муниципалитетам. Все шахтерские территории региона являются дотационными, они не смогут ликвидировать опасные объекты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость ликвидации шахты составляет около одного миллиарда рублей. По мнению парламентариев, нужно изменить закон о недрах в части создания ликвидационных фондов. Они необходимы для финансирования работ.

Эта информация прозвучала на пленарном заседании Госдумы по проблеме невыплаты зарплаты шахтерам.

Было сказано, что что общий долг перед экс-работниками компании "Кингкоул" составляет свыше 300 миллионов рублей. Сотни семей не получали зарплату более 1,5 года. По данным фактам завели несколько уголовных дел.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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