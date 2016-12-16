В Госдуме хотят создать группу по проблеме долгов перед шахтерами Дона

"В данный момент имущество компаний, которое не удалось реализовать, передают муниципалитетам. Все шахтерские территории региона являются дотационными, они не смогут ликвидировать опасные объекты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость ликвидации шахты составляет около одного миллиарда рублей. По мнению парламентариев, нужно изменить закон о недрах в части создания ликвидационных фондов. Они необходимы для финансирования работ.
Эта информация прозвучала на пленарном заседании Госдумы по проблеме невыплаты зарплаты шахтерам.
Было сказано, что что общий долг перед экс-работниками компании "Кингкоул" составляет свыше 300 миллионов рублей. Сотни семей не получали зарплату более 1,5 года. По данным фактам завели несколько уголовных дел.