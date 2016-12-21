Индивидуальные предприниматели получат выгодный кредит

Альфа-Банк предлагает низкие процентные ставки по беззалоговым кредитам для малого бизнеса – от 12,5%.
Бизнес – и большой, и средний, и малый – не может развиваться без вложения денег. Увеличение оборота, аренда офисов, складов и оборудования, закупка сырья – все это требует средств, причем по большей части - кредитных. Но заем не должен быть обременительным для бизнеса, иначе предприниматель вместо помощи получает только увеличение финансовой нагрузки.
Заботясь о развитии бизнеса своих клиентов, Альфа-Банк стремится предложить самые выгодные и комфортные условия кредитования. Теперь минимальная ставка по кредитам для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с учетом всех понижающих факторов и скидок составляет всего 12,5%. Сегодня это одна из самых низких ставок на рынке на беззалоговые кредиты.
«Ситуация в экономике меняется и на позитивные тренды живо откликается бизнес. Сегодня предприниматели готовы развиваться, открывать новые направления, наращивать обороты, – отмечает Евгения Пристенская, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в регионе – Кредиты становятся актуальными и востребованными. Мы рады предложить ростовским клиентам новые условия кредита без обеспечения и залогов с низкими ставками, которые как мы считаем, окажутся привлекательными для них, и откроют новые перспективы для бизнеса
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить кредит от 500 тысяч до 6 млн рублей на любые цели. В зависимости от цели кредита и потребностей бизнеса заем можно взять на 13, 24 или 36 месяцев. Неоспоримым преимуществом является и то, что предпринимателю для получения кредита в Альфа-Банке не нужно предоставлять залог и гарантии в качестве обеспечения кредита. Не требует банк и подтверждения целевого расходования кредитных средств. А размер процентной ставки зависит от срока кредита и пакета услуг.
Очень важно, что в Альфа-Банке предприниматель может самостоятельно влиять на понижение ставки, подключив ряд услуг, которые направлены на повышение эффективности ведения бизнеса и обеспечение наиболее комфортного взаимодействия с банком. К примеру, выбрав тарифный план «Все включено. Ультра», предприниматель получает самую выгодную процентную ставку по кредиту – 12,5%. Но и это еще не все. В дополнение: открытие до трех счетов в рублях и иностранной валюте, выпуск первой карты «Альфа-Cash Ультра» для внесения и снятия наличных через банкомат и оплаты товаров и услуг в торговых точках и сети интернет прямо с расчетного счета, любые платежи в рублях, внесение наличных, мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл», уведомления о движениях по счету, выпуск и 1 год бесплатного обслуживания до трех международных корпоративных карт класса Gold.
Срок рассмотрения заявки на выдачу кредита составляет от 3 до 5 дней. Комиссия за предоставления кредита не взымается, также как и комиссия за досрочное погашение.
Многие ростовские предприниматели уже воспользовались кредитом Альфа-Банка для развития своего бизнеса. А теперь он стал еще выгоднее и доступнее. А значит бизнес получит новый импульс для развития и процветания.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.
По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.