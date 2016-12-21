Индивидуальные предприниматели получат выгодный кредит

Очень важно, что в Альфа-Банке предприниматель может самостоятельно влиять на понижение ставки, подключив ряд услуг, которые направлены на повышение эффективности ведения бизнеса и обеспечение наиболее комфортного взаимодействия с банком. К примеру, выбрав тарифный план «Все включено. Ультра», предприниматель получает самую выгодную процентную ставку по кредиту – 12,5%. Но и это еще не все. В дополнение: открытие до трех счетов в рублях и иностранной валюте, выпуск первой карты «Альфа-Cash Ультра» для внесения и снятия наличных через банкомат и оплаты товаров и услуг в торговых точках и сети интернет прямо с расчетного счета, любые платежи в рублях, внесение наличных, мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл», уведомления о движениях по счету, выпуск и 1 год бесплатного обслуживания до трех международных корпоративных карт класса Gold.