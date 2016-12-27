По закону бюджет Дона не сможет погасить долги горнякам - власти

Posted 27 декабря 2016, 04:37
Published 27 декабря 2016, 04:37
Modified 11 сентября 2022, 08:52
Updated 11 сентября 2022, 08:52
"Нет возможности погасить долги из бюджета области или резервного фонда. Поэтому была привлечена компания "Региональная корпорация развития", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перед праздниками шахтерам выплатили деньги за три месяца.
Ранее говорилось, что с 21 по 23 декабря было произведено более 400 выплат на сумму 5,4 миллиона рублей.
Напомним, общий долг составлял более 300 миллионов рублей.
Со слов самих шахтеров, обещанные долги по заработной плате выплачиваются "по копейкам".