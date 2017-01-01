Меньше 2 тыс рублей стоил праздничный стол жителям Дона - эксперты

Для своего исследования аналитики оценили цены на продукты в двух населенных пунктах региона - в городе Азове и станице Вешенской. Меню для исследования состояло из таких популярных у россиян блюд, как запеченная в духовке курица с картофелем, а также салаты "оливье" и "шуба", колбасная, сырная и овощная нарезка из разносолов. В качестве десерта сотрудники ЦЭПР решили взять покупной торт и мандарины, а из напитков в меню попали пакетированный сок, шампанское и водка.