Меньше 2 тыс рублей стоил праздничный стол жителям Дона - эксперты

Для своего исследования аналитики оценили цены на продукты в двух населенных пунктах региона - в городе Азове и станице Вешенской. Меню для исследования состояло из таких популярных у россиян блюд, как запеченная в духовке курица с картофелем, а также салаты "оливье" и "шуба", колбасная, сырная и овощная нарезка из разносолов. В качестве десерта сотрудники ЦЭПР решили взять покупной торт и мандарины, а из напитков в меню попали пакетированный сок, шампанское и водка.
Как гласят результаты исследования, жителям Азова с учетом данного набора продуктов пришлось раскошелиться на 1,7 тысячи рублей. Если в меню были включены бутерброды с красной икрой - 2,1 тысячи рублей. Немного дороже обошелся праздничный стол проживающим в станице Вешенской, им пришлось потратить на продукты 1,8 тысячи рублей, а если учитывать красную икру – 2,1 тысячи рублей.