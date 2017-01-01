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Меньше 2 тыс рублей стоил праздничный стол жителям Дона - эксперты

1 января 2017, 05:58
Покупка продуктов для новогоднего стола обошлась жителям Ростовской области в сумму меньше двух тысяч рублей, утверждают эксперты Центра экономических и политических реформ.

Для своего исследования аналитики оценили цены на продукты в двух населенных пунктах региона - в городе Азове и станице Вешенской. Меню для исследования состояло из таких популярных у россиян блюд, как запеченная в духовке курица с картофелем, а также салаты "оливье" и "шуба", колбасная, сырная и овощная нарезка из разносолов. В качестве десерта сотрудники ЦЭПР решили  взять покупной торт и мандарины, а из напитков в меню попали пакетированный сок, шампанское и водка.

Как гласят результаты исследования, жителям Азова с учетом данного набора продуктов пришлось раскошелиться на 1,7 тысячи рублей. Если в меню были включены бутерброды с красной икрой - 2,1 тысячи рублей. Немного дороже обошелся праздничный стол проживающим в станице  Вешенской, им пришлось потратить на продукты 1,8 тысячи рублей, а если учитывать красную икру – 2,1 тысячи рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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