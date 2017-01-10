rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский СИЗО №1 нужно сносить – экс-заключенный

10 января 2017, 11:05
Зданию следственного изолятора №1 в городе Ростове-на-Дону не поможет капитальный ремонт – его нужно снести и построить новое, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

"Само заведение СИЗО №1 в Ростове физически устарело и не подлежит ремонту, его надо только сносить", — рассказал он в интервью RostovGazeta.

В ростовском СИЗО Александр Хуруджи провел почти девять месяцев по подозрению в хищении 470 миллионов рублей у "МРСК Юга". Ростовского предпринимателя освободили под залог в 5 миллионов рублей только после личного поручительства бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По словам Хуруджи, правила в ростовском СИЗО стандартны: обыски, телефоны под запретом, ругаться не принято. "Нельзя объяснить, почему запрещают передавать зелень: петрушку, салат, например. Говорят, вдруг вы ее курить будете", — поясняет он.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00