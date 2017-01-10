Ростовский СИЗО №1 нужно сносить – экс-заключенный

"Само заведение СИЗО №1 в Ростове физически устарело и не подлежит ремонту, его надо только сносить", — рассказал он в интервью RostovGazeta.



В ростовском СИЗО Александр Хуруджи провел почти девять месяцев по подозрению в хищении 470 миллионов рублей у "МРСК Юга". Ростовского предпринимателя освободили под залог в 5 миллионов рублей только после личного поручительства бизнес-омбудсмена Бориса Титова.