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Церковь отсудила у строителей 10,6 млн руб ущерба

19 января 2017, 11:39
Строительная компания "Энергоопора" не достроила православный храм в городе Шахты Ростовской области – церковь в суде взыскала с подрядчика 10,6 миллиона рублей убытков, следует из материалов Арбитражного суда Ростовской области.

Компания должна была установить фундамент будущего храма по переулку Строителей, смонтировать здание и лестницы, заделать швы. Примерная стоимость работ и стройматериалов – 20 миллионов рублей.

"Ответчиком свои обязанности по договору не выполнены, работы прекращены с апреля 2013, хотя оплата работ произведена", — значится в материалах дела.

Экспертиза показала, чтобы устранить нарушения в строительстве, нужно демонтировать все произведенные работы. Ущерб православному приходу составил 10,6 миллиона рублей.

Компания проиграла апелляционный суд и сейчас оспаривает решение ростовского суда в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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