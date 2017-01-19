Церковь отсудила у строителей 10,6 млн руб ущерба

Компания должна была установить фундамент будущего храма по переулку Строителей, смонтировать здание и лестницы, заделать швы. Примерная стоимость работ и стройматериалов – 20 миллионов рублей.
"Ответчиком свои обязанности по договору не выполнены, работы прекращены с апреля 2013, хотя оплата работ произведена", — значится в материалах дела.
Экспертиза показала, чтобы устранить нарушения в строительстве, нужно демонтировать все произведенные работы. Ущерб православному приходу составил 10,6 миллиона рублей.
Компания проиграла апелляционный суд и сейчас оспаривает решение ростовского суда в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.