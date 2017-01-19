В Новочеркасске дело об аферах с жильем для сирот передадут в суд

"По данным следствия, глава департамента строительства и городского развития заключил с бизнесменом контракт на сумму 24,5 миллиона рублей. За эти деньги власти хотели купить 26 квартир для сирот", - говорится в сообщении.
Специалисты установили, что эти квартиры не соответствуют нормам. Также фигурантом стал главный архитектор города. По мнению СК, он выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания в многоквартирный жилой дом. После этого этот объект был введен в эксплуатацию.
Теперь фигурантам грозит до четырех лет заключения.