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В Новочеркасске дело об аферах с жильем для сирот передадут в суд

19 января 2017, 12:07
В Новочеркасске Ростовской области в суд передадут уголовное дело в отношении работника администрации, которого подозревают в махинациях при строительстве домов для сирот, сообщает в четверг региональное УСКР.

"По данным следствия, глава департамента строительства и городского развития заключил с бизнесменом контракт на сумму 24,5 миллиона рублей. За эти деньги власти хотели купить 26 квартир для сирот", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что эти квартиры не соответствуют нормам. Также фигурантом стал главный архитектор города. По мнению СК, он выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания в многоквартирный жилой дом. После этого этот объект был введен в эксплуатацию.

Теперь фигурантам грозит до четырех лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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