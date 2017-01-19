В Новочеркасске дело об аферах с жильем для сирот передадут в суд

Специалисты установили, что эти квартиры не соответствуют нормам. Также фигурантом стал главный архитектор города. По мнению СК, он выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания в многоквартирный жилой дом. После этого этот объект был введен в эксплуатацию.