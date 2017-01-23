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Posted 23 января 2017, 05:05

Published 23 января 2017, 05:05

Modified 11 сентября 2022, 15:59

Updated 11 сентября 2022, 15:59

В Ростовской области социально ориентированным компаниям выделят 9 млн

23 января 2017, 05:05
В Ростовской области социально ориентированным некоммерческим организациям запланировано выделить субсидии на сумму девять миллионов рублей, эти данные предоставило в понедельник правительство региона.

Деньги будут выделены на конкурсной основе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для глав таких организаций проведут ряд семинаров-тренингов. Одно из таких мероприятий уже прошло в Азове. Подобные встречи состоятся в Новочеркасске, Каменске-Шахтинском и Таганроге.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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