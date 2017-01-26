СК "Росгосстрах" заплатила 15 млн за нарушения в Ростовской области

Posted 26 января 2017, 10:31
Published 26 января 2017, 10:31
Modified 11 сентября 2022, 16:36
Updated 11 сентября 2022, 16:36
"Апелляционный суд оставил данное решение без изменений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 15 миллионов "Росгосстрах" заработал на нарушении антимонопольного законодательства при оформлении полисов ОСАГО. Клиентам предлагалось купить карту техосмотра без его прохождения, в результате страховой полис выдавали, минуя обязательную процедуру.
В среду "Росгосстрах" перечислил всю сумму в федеральный бюджет.
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