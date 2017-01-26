СК "Росгосстрах" заплатила 15 млн за нарушения в Ростовской области

Отмечается, что 15 миллионов "Росгосстрах" заработал на нарушении антимонопольного законодательства при оформлении полисов ОСАГО. Клиентам предлагалось купить карту техосмотра без его прохождения, в результате страховой полис выдавали, минуя обязательную процедуру.