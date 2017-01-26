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Posted 26 января 2017, 10:31

Published 26 января 2017, 10:31

Modified 11 сентября 2022, 16:36

Updated 11 сентября 2022, 16:36

СК "Росгосстрах" заплатила 15 млн за нарушения в Ростовской области

26 января 2017, 10:31
Региональная антимонопольная служба по Ростовской области обязала страховую компанию "Росгосстрах" внести в бюджет Российской Федерации 15 миллионов рублей, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Апелляционный суд оставил данное решение без изменений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 15 миллионов "Росгосстрах" заработал на нарушении антимонопольного законодательства при оформлении полисов ОСАГО. Клиентам предлагалось купить карту техосмотра без его прохождения, в результате страховой полис выдавали, минуя обязательную процедуру.

В среду "Росгосстрах" перечислил всю сумму в федеральный бюджет.

р3

#Татьяна Уляшова#Новости#Ростовская область
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