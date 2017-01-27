Птичий грипп в Ростовской области: начало, итоги, последствия.

Заболеть им может и человек. Так, в Китае в апреле 2013 года зафиксировано 453 случая заболевания человека этим вирусом. Жертвами стали 175 человек. А вот впервые человек заболел 20 лет назад в Гонконге. Тогда заразились 18 граждан, при этом шестерым выжить не удалось.