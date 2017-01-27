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Птичий грипп в Ростовской области: начало, итоги, последствия.

27 января 2017, 14:54
Узнайте все о птичьем гриппе. Когда он появился, чем опасен и можно ли готовить больную птицу.

1. Что это такое и откуда это взялось?

Птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Первое упоминание о вирусе появилось еще более 130 лет назад в Италии. Далее болезни удалось распространиться в странах Европы, Африки и Азии. После этого она добралась и до Америки.

2. Как распознать вирус или что угнетает птицу?

Точный диагноз могут поставить ветеринары. Однако понять, что с птицей что-то не так, можно по ее поведению. Инкубационный период длится до двух суток. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, угнетенным поведением. Куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами. Дыхание хриплое, учащённое. Помимо всего, у больной птицы начинается диарея, неврозы, судороги, манежные движения.

3. Чем опасен птичий грипп

Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100% летальных случаев среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц.

Заболеть им может и человек. Так, в Китае в апреле 2013 года зафиксировано 453 случая заболевания человека этим вирусом. Жертвами стали 175 человек. А вот впервые человек заболел 20 лет назад в Гонконге. Тогда заразились 18 граждан, при этом шестерым выжить не удалось.

По официальным данным, последний раз человек умер от этого гриппа два года назад в Канаде.

4. Вирусу, как зомби, нужен мозг человека!

Начинается болезнь с озноба, головной и мышечной боли, боли в горле, повышения температуры до 38 градусов и выше. После этого появляются другие признаки: влажный кашель, иногда – с примесью крови, затрудненное дыхание. В дальнейшем поражаются почки, печень и мозг.

5. Как обезопасить себя? Бойтесь водоплавающих!

Главным переносчиком инфекции являются водоплавающие птицы, в том числе утки. Особая опасность состоит в том, что они совершают перелёты на тысячи километров. Чтобы обезопасить себя, стоит запретить детям играть с дикими птицами, трогать руками больных и погибших пернатых. При обнаружении мертвой птицы необходимо защитить рот и нос маской или респиратором. Стоит сразу обратиться к местному ветеринару при обнаружении больного животного.

6. Где зафиксировали в Ростовской области?

В декабре 2016 года в Ростовской области на двух площадках компании "Евродон" был обнаружен геном вируса птичьего гриппа. "Евродон" является одним из лидеров российского рынка по производству мяса индейки. Последний раз вирус был зафиксирован в регионе в 2008 году.

7. Как боролись?

На заводе уничтожили порядка 161 тысячи голов молодняка. Компания потерпела убытки в 1 миллиард рублей.

8. Последствия

Сотрудники санэпидемстанции теперь будут в течение двух лет следить за качеством воды в колодцах на территории массового захоронения птиц. Сам могильник расположен вблизи поселка Клевцово. На вирус проверили всех работников "Евродона" в зоне заражения. Также были проверены порядка 650 домашних хозяйств.

9. Можно ли съесть больную птицу?

Мясо птицы, больной птичьим гриппом, лучше утилизировать, а не принимать в пищу. Хотя случаев заражения человека через неправильно приготовленную пищу не зарегистрировано, а при повышенных температурах вирус гибнет достаточно быстро, экспериментов на себе не стоит ставить. Птичий грипп передается человеку исключительно во время прямого контакта с больной птицей.

#Карточки#Илья Ульянов
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