Владимир Путин вручил Владиславу Гасумянову орден Почета

Под руководством Гасумянова на «Норникеле» была создана образцовая модель взаимодействия частно-государственных структур с органами правоохранения и «силовиками». Эта модель может быть использована другими представителями бизнеса в качестве эталонной. Направляющим звеном стал созданный Гасумяновым НПО «Институт современных проблем безопасности». Под «корпоративной безопасностью» здесь понимается все, начиная от комфорта сотрудников в коллективе и заканчивая безопасностью при работе с иностранными партнерами и госорганами.