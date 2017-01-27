Владимир Путин вручил Владиславу Гасумянову орден Почета

В своей речи Гасумянов отметил труд горняков и металлургов. "Этот орден я лично отношу к труду наших горняков, металлургов, энергетиков, которые в непростых условиях Заполярья, на Кольском полуострове, в Забайкалье куют экономическую мощь нашей России. Хочу Вас заверить, что в Год экологии компания «Норильский никель» будет эталоном всех экологических преобразований”, - сказал Гасумянов.
"Новые известия" узнали, за что Владислав Гасумянов был награжден премией, которую нечасто дают представителям крупного бизнеса. Как сообщает издание, 58-летний вице-президент «Норникеля» далек от публичности. В прошлом он занимал разные посты в структурах госбезопасности, а в настоящее время занимается разработками повышенной секретности. Гасумянову присвоен орден Почета с формулировкой "за развитие систем корпоративной защиты предприятий", которые имеют стратегически важное для страны значение.
Под руководством Гасумянова на «Норникеле» была создана образцовая модель взаимодействия частно-государственных структур с органами правоохранения и «силовиками». Эта модель может быть использована другими представителями бизнеса в качестве эталонной. Направляющим звеном стал созданный Гасумяновым НПО «Институт современных проблем безопасности». Под «корпоративной безопасностью» здесь понимается все, начиная от комфорта сотрудников в коллективе и заканчивая безопасностью при работе с иностранными партнерами и госорганами.
Это не первый успех Гасумянова, он отличился также на посту руководителя Комитета безопасности Международной платиновой ассоциации (IPA). Во главе этой структуры он добился того, что ассоциация стала международной площадкой, где страны начали обмениваться опытом в сфере противодействия незаконному обороту цветного и драгоценного металла.
Усилия вице-президента «Норникеля» привели к тому, что ООН приняло инициативу по усилению партнерских отношений между частными и государственными структурами. Гасумянов принимал активное участие в работе Международного исследовательского консорциума информационной безопасности (МИКИБ). Итогом его деятельности стал принятый доклад, в соответствии с которым страны не могут использовать информационно-коммуникационные технологии против друг друга.
Орден Почета - не первая награда, которую получает Владислав Гасумянов от государства. Ранее его уже наградили орденом Дружбы, медалями от российских министерств, несколькими орденами зарубежных стран и орденами от РПЦ.