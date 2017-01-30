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Среди осуждённых в Ростовской области выросла смертность

30 января 2017, 18:53
Число осуждённых в Ростовской области за прошедший год увеличилось на тысячу человек, при этом более ста человек умерло, сообщил на заседании по итогам прошедшего года начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов.

В стенах исправительных учреждений на 1 января 2017 года зафиксировано 18,4 тысячи осуждённых, из них 3,7 тысячи ждали вынесения приговора в следственных изоляторах.

Смертность в местах лишения свободы по области снизить не удалось.

"В прошедшем году скончались 135 человек по сравнению с 126 в 2015, из них 3 – от туберкулёза, 11 совершили суицид", – уточнил Смирнов.

Программы дополнительного образования по 29 бытовым профессиям за 2016 год прошли 3,2 заключённых.

561 человек в течение 2016 года был освобождён условно-досрочно.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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