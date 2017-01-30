Среди осуждённых в Ростовской области выросла смертность

Число осуждённых в Ростовской области за прошедший год увеличилось на тысячу человек, при этом более ста человек умерло, сообщил на заседании по итогам прошедшего года начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов.