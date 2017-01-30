Суд признал превышением самообороны расстрел человека в Таганроге

Уточняется, что фигурант выстрелил в преследователя и нанес тяжкий вред его здоровью. Из-за этого действия подсудимого были переквалифицированы как превышение пределов необходимой обороны. Суд приговорил его к 11 месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.