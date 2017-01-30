Суд признал превышением самообороны расстрел человека в Таганроге

"Суд установил, что фигурант заступился за женщину, которую избивал потерпевший. Обвиняемый выстрелил в воздух из травматического пистолета, однако пострадавшего это не успокоило и началась погоня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант выстрелил в преследователя и нанес тяжкий вред его здоровью. Из-за этого действия подсудимого были переквалифицированы как превышение пределов необходимой обороны. Суд приговорил его к 11 месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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