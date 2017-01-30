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В Батайске откроют исправительный центр для осуждённых

30 января 2017, 16:11
На территории города Батайска будет открыт исправительный центр для осуждённых, рассказал начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов.

Подразделение для прохождения исправительных работ, куда будут переправляться осуждённые на время отбывания наказания, предполагается создать на базе расформированного городского учебного центра.

"Центр этот рассчитан на 80 мест. Там уже есть вся необходимая инфраструктура", – прокомментировал Смирнов.

Осуждённых будут трудоустраивать на объектах ЖКХ и бытового обслуживания.

С 1 января 2017 года в российском законодательстве был введён новый вид наказаний – принудительные работы, который может быть применён вместо лишения свободы  за преступления небольшой и средней тяжести.

#Новости#Наталья Филимонова#Общество
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