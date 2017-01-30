В Ростовской области число обманутых дольщиков уменьшилось на 25%

"Жилье смогли получить 436 семей. Это в два раза больше числа семей, которые получили квартиры в предыдущие несколько лет", - говорится в сообщении.
В прошлом году сдали в эксплуатацию четыре проблемных дома. Этого удалось добиться благодаря изменениям в региональном законодательстве. Теперь инвесторам, решившимся взяться за долгострой, вне конкурса выделяют землю для стройработ.
Однако комплекс "Европейский" не сможет воспользоваться нововведением, так как не включен в реестр проблемных объектов.
Сейчас найдены инвесторы на достройку еще семи домов.
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