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В Ростовской области число обманутых дольщиков уменьшилось на 25%

30 января 2017, 16:46
В Ростовской области в прошлом году число обманутых дольщиков стало меньше на 25%, сообщает в понедельник правительство региона.

"Жилье смогли получить 436 семей. Это в два раза больше числа семей, которые получили квартиры в предыдущие несколько лет", - говорится в сообщении.

В прошлом году сдали в эксплуатацию четыре проблемных дома. Этого удалось добиться благодаря изменениям в региональном законодательстве. Теперь инвесторам, решившимся взяться за долгострой, вне конкурса выделяют землю для стройработ.

Однако комплекс "Европейский" не сможет воспользоваться нововведением, так как не включен в реестр проблемных объектов.

Сейчас найдены инвесторы на достройку еще семи домов.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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