Водители общественного транспорта попались на нарушениях на дорогах Ростова

Отметим, аварии с участием общественного транспорта происходят в городе довольно часто. В одном из случаев на улице Нариманова автобус столкнулся с легковым авто, три человека пострадали. В прошедшем месяце на улице Варфоломеева авто столкнулось с маршруткой, один человек получил травмы.