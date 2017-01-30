Водители общественного транспорта попались на нарушениях на дорогах Ростова

"Работники ДПС проехали за автобусами на машинах без опознавательных знаков. Было зафиксировано неоднократное нарушений правил водителями", - сказано в сообщении.
Один из водителей выехал за стоп-линию, другой - не включил ближний свет фар. Кроме того, водители совершали звонки по телефону во время движения.
Отметим, аварии с участием общественного транспорта происходят в городе довольно часто. В одном из случаев на улице Нариманова автобус столкнулся с легковым авто, три человека пострадали. В прошедшем месяце на улице Варфоломеева авто столкнулось с маршруткой, один человек получил травмы.
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