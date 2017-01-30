Жители России больше всего боятся войны – эксперты

На втором месте страх перед повышением цен и обесцениванием личных накоплений.

Россияне стали меньше бояться внутренних потрясений и роста преступности в стране, страх потери работы остался примерно на том же уровне. Меньше всего жители России обеспокоены раздорами в семье, здесь индекс страха равняется -50.