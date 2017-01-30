Жители России больше всего боятся войны – эксперты

"Угрозу очередной мировой войны жители России поставили на первую строчку, отдав ей 14 пунктов, между тем по сравнением с началом 2016-го года индекс страха перед международными конфликтами снизился на 9 позиций", - сказано в сообщении.
На втором месте страх перед повышением цен и обесцениванием личных накоплений.
Россияне стали меньше бояться внутренних потрясений и роста преступности в стране, страх потери работы остался примерно на том же уровне. Меньше всего жители России обеспокоены раздорами в семье, здесь индекс страха равняется -50.
Опрос проводился в конце декабря прошлого года с привлечением 1,6 тысяч человек старше 18 лет из 130 российских городов.
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