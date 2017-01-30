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Жители России больше всего боятся войны – эксперты

30 января 2017, 16:43
Россияне на первое место в рейтинге страхов поставили возможность международных конфликтов, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Угрозу очередной мировой войны жители России поставили на первую строчку, отдав ей 14 пунктов, между тем по сравнением с началом 2016-го года индекс страха перед международными конфликтами снизился на 9 позиций", - сказано в сообщении.

На втором месте страх перед повышением цен и обесцениванием личных накоплений.
Россияне стали меньше бояться внутренних потрясений и роста преступности в стране, страх потери работы остался примерно на том же уровне. Меньше всего жители России обеспокоены раздорами в семье, здесь индекс страха равняется -50.

Опрос проводился в конце декабря прошлого года с привлечением 1,6 тысяч человек старше 18 лет из 130 российских городов.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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