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Зимний споттинг прошел в ростовском аэропорту

30 января 2017, 15:40
Зимний споттинг прошел в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщается в группе воздушной гавани "ВКонтакте".

"Официальный споттинг, в ходе которого присутствующие смогли сфотографировать и рассмотреть вблизи самолеты крупнейших авиакомпаний, с которыми сотрудничает аэропорт Ростова, прошел в субботу", - сказано в сообщении.

Кроме того, участники мероприятия смогли запечатлеть зимнюю уборку аэродромного покрытия и обработку воздушных снегов против обледенения. Зимний споттинг по сути является общественным мероприятием по учету самолетов путем фотографирования.

Напомним, это последний зимний споттинг для действующего ростовского аэропорта, который прекратит свое существование с началом полетов из "Платова".

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