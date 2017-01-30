Зимний споттинг прошел в ростовском аэропорту

"Официальный споттинг, в ходе которого присутствующие смогли сфотографировать и рассмотреть вблизи самолеты крупнейших авиакомпаний, с которыми сотрудничает аэропорт Ростова, прошел в субботу", - сказано в сообщении.
Кроме того, участники мероприятия смогли запечатлеть зимнюю уборку аэродромного покрытия и обработку воздушных снегов против обледенения. Зимний споттинг по сути является общественным мероприятием по учету самолетов путем фотографирования.
Напомним, это последний зимний споттинг для действующего ростовского аэропорта, который прекратит свое существование с началом полетов из "Платова".
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