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Электронная система записи появится во всех школах Ростовской области

31 января 2017, 16:20
Система электронной записи ребёнка в первый класс, которая начнёт свою работу в Ростове-на-Дону с 1 февраля 2017 года, будет в дальнейшем расширена и внедрена по всей Ростовской области, сообщила журналистам начальник управления образования города Виктория Чернышова.

"Как пилотный проект сегодня это реализовано в Ростове, потом этот опыт будет распространяться на область", – объяснила она.

Подать такое заявление несложно – после регистрации аккаунта родителя понадобится ввести в систему всего лишь ФИО ребёнка, адрес его проживания и номер свидетельства о рождении.

Если же родители лишены возможности подать заявку в электронном виде, например, по причине отсутствия компьютера, то сформировать её им помогут непосредственно в школе либо в многофункциональном центре.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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