Электронная система записи появится во всех школах Ростовской области

"Как пилотный проект сегодня это реализовано в Ростове, потом этот опыт будет распространяться на область", – объяснила она.
Подать такое заявление несложно – после регистрации аккаунта родителя понадобится ввести в систему всего лишь ФИО ребёнка, адрес его проживания и номер свидетельства о рождении.
Если же родители лишены возможности подать заявку в электронном виде, например, по причине отсутствия компьютера, то сформировать её им помогут непосредственно в школе либо в многофункциональном центре.