Электронная система записи появится во всех школах Ростовской области

Система электронной записи ребёнка в первый класс, которая начнёт свою работу в Ростове-на-Дону с 1 февраля 2017 года, будет в дальнейшем расширена и внедрена по всей Ростовской области, сообщила журналистам начальник управления образования города Виктория Чернышова.