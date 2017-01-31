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Имущество крупного сельхозпредприятия в Ростовской области пустят с молотка

31 января 2017, 17:04
В Ростовской области на минувшей неделе были выставлены на торги активы агрокомплекса "Фоминская дубрава", входившего в ГК "Юг-зерно", следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Три лота были оценены в 28 миллионов рублей. Речь идет о комплексе строений животноводческого комплекса, в частности, о телятниках, коровниках, зерноскладе, скотобойне, весовой, специализированной технике, участке земли.

Животноводческое предприятие "Фоминская дубрава" признали банкротом в 2014 году из-за финансовых проблем, возникших у компании "Юг-зерно", также признанной  банкротом. После ввода эмбарго в 2010 году у ГК "Юг-зерно" возникли серьезные финансовые проблемы В настоящее время дог перед кредиторами составляет свыше 600 миллионов рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Политика
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