Имущество крупного сельхозпредприятия в Ростовской области пустят с молотка

Животноводческое предприятие "Фоминская дубрава" признали банкротом в 2014 году из-за финансовых проблем, возникших у компании "Юг-зерно", также признанной банкротом. После ввода эмбарго в 2010 году у ГК "Юг-зерно" возникли серьезные финансовые проблемы В настоящее время дог перед кредиторами составляет свыше 600 миллионов рублей.