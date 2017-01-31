Метро в Ростове-на-Дону: каким оно могло быть и почему не появилось

Метрополитен в Ростове-на-Дону первоначально проектировался в 70-80-е годы ХХ века. Однако из-за событий, связанных с распадом СССР, работы по проектированию были свёрнуты.
Специалисты провели геолого-изыскательские работы. Подготовительные работы для строительства практически не начинались.
Планировалось построить в течение восьми лет первый участок линии метро из восьми станций в пределах центра по направлению запад - восток от вокзала до Сельмаша.
Версией для широких масс населения о невозможности строительства являлись грунтовые воды, однако имеются примеры строительства метро в более сложных геологических условиях. Другой причиной является то, что власти не выделили городу деньги по различным политическим причинам.
В 2008 году работы по созданию метро были возобновлены, в 2013 году объявили конкурс на проектирование первой линии.
Первой решено было строить линию "Запад — Северо-Восток". Эта линия метро должна была разгрузить страдающий от автомобильных пробок центр города.
Должно было появиться 12 станций, длина линии составила бы 16 километров. Стоимость строительства первой очереди предварительно оценивалась в 76,6 миллиарда рублей. Линию планировалось продлить в район Сельмаша и на запад далее вглубь Левенцовского района.
Стоимость проезда по линии метрополитена в ценах 2012 года оценивалась в 18 рублей.
Строительство второй и последующих линий планировалось на период после 2025 года. Полная строительная длина участка линии от станции "Большая Садовая" до станции "Площадь Королёва" должна была составить 9,9 километра. На участке хотели разместить 6 станций.
В дальнейшем планировалось продлить линии на юг через реку Дон в город Батайск и на север на территорию Аксайского района. Число станций увеличилось бы до 11.
Третья линия должна была обслуживать Октябрьский и Пролетарский районы города, в перспективе планировалось продлить ее в город Аксай. Предполагаемая длина линии составила бы примерно 19 километров с размещением 16 станций.
Для этого проекта в 2008 году создали учреждение "Управление Метро Ростова". В 2011 году разработанное обоснование инвестиций в строительство получило положительное заключение госэксертизы.
Однако конкурс на проектирование был объявлен лишь в декабре 2013 года, и срок подачи заявок неоднократно продлевался. В январе 2015 года "Управление Метро Ростова" планировало начать строительство в 2018 году после стабилизации российской экономики в 2016—2017 годах.
В 2015 году "Управление Метро Ростова" было реорганизовано, аналогичная судьба постигла и рабочую группу под председательством мэра города Михаила Чернышёва. Официально причины и последствия этого не сообщались.
В этом же году был отменён конкурс на проектирование сооружений метро, "Управление Метро Ростова" прекратило существование 10 ноября 2015 года.