Метро в Ростове-на-Дону: каким оно могло быть и почему не появилось

Однако конкурс на проектирование был объявлен лишь в декабре 2013 года, и срок подачи заявок неоднократно продлевался. В январе 2015 года "Управление Метро Ростова" планировало начать строительство в 2018 году после стабилизации российской экономики в 2016—2017 годах.