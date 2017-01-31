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Страховщикам ограничили продолжительность неполадок на сайтах

31 января 2017, 15:30
Центробанк обязал представителей страховых компаний устранять неполадки на сайтах в течение получаса, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

"Это нововведение поможет избежать ситуаций, когда сайты периодически закрыты на техработы. Из-за этого пользователи не могут купить полис. Суммарная длительность перерыва должна быть не более 30 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения плановых работ организация должна оповестить об этом пользователей на главной странице сайте. Причем уведомление должно появиться за сутки до начала мероприятий. В объявлении должно быть указано и время завершения работ.

Такие работы могут проводиться не чаще раза в месяц. Также система сайта должна обеспечить заключение контракта за 30 минут после подачи заявления.

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