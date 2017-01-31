rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В США поступил в продажу летающий чехол для селфи со смартфонов

31 января 2017, 03:10
Специальный чехол для смартфонов, который способен заменить селфи-палку, появился в продаже в магазинах США, пишут "Известия".

Одним нажатием кнопки чехол превращается в маленький беспилотник, который может делать снимки на небольшой высоте. Разработчики уверены, что гаджет со временем вытеснит с рынка аксессуаров палки для селфи.

В чехол уже встроена 8-мегапиксельная камера, позволяющая делать снимки в режиме Full HD. Однако пока производителю нового гаджета не удалось решить проблему с емкостью аккумулятора, которой хватает лишь на 7 минут записи во время полета. Чехол довольно универсален, он подходит практически для всех устройств, размер экрана которых не превышает 6 дюймов.

р2

#Новости#Анна Петрова#Технологии
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00