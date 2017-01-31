В США поступил в продажу летающий чехол для селфи со смартфонов

В чехол уже встроена 8-мегапиксельная камера, позволяющая делать снимки в режиме Full HD. Однако пока производителю нового гаджета не удалось решить проблему с емкостью аккумулятора, которой хватает лишь на 7 минут записи во время полета. Чехол довольно универсален, он подходит практически для всех устройств, размер экрана которых не превышает 6 дюймов.