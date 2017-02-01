Бутерброд с колбасой стал обходиться дороже жителям Ростовской области

Кроме того, на прилавках рынков и магазинов выросли цены на картофель – на 1,3%, репчатый лук и яблоки – на 1,6%, сметана – на 0,3%, творог – на 0,3%. Белокочанная капуста подорожала на 3%. При этом незначительно снизились цены на подсолнечное масло – на 0,4%, куриные яйца подешевели на 1,5%, сахар-песок – на 1,1%, гречневая крупа – на 0,3%.