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Бутерброд с колбасой стал обходиться дороже жителям Ростовской области

1 февраля 2017, 19:19
На прилавках магазинов Ростовской области подорожали хлеб, колбаса и сливочное масло, говорится в сообщении Ростовстата.

Приготовление любимой многими жителями нашей страны закуски – бутерброда с колбасой стало обходиться дороже жителям Ростовской области. Так, за минувшую неделю в регионе на 0,4% подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса, вареная колбаса и хлеб поднялись в цене на 0,3%, сливочное масло – на 0,2%.

Кроме того, на прилавках рынков и магазинов выросли цены на картофель – на 1,3%, репчатый лук и яблоки – на 1,6%, сметана – на 0,3%, творог – на 0,3%. Белокочанная капуста подорожала на 3%. При этом незначительно снизились цены на подсолнечное масло – на 0,4%, куриные яйца подешевели на 1,5%, сахар-песок – на 1,1%, гречневая крупа – на 0,3%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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