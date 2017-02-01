"Евродон" снова не доказал отсутствие антибиотиков в птице

Специалисты Россельхознадзора в регионе поставили компанию на усиленный лабораторный контроль после того как в печени индейки нашли метаболиты нитрофуранов. "Евродон" во второй раз оштрафовали на 100 тысяч рублей. Компания пыталась обжаловать решение суда, считая, что пробы были отобраны с нарушением.



"Суд постановил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - отмечается в материалах дела.



Представитель пресс-службы компании Ольга Грекова комментарий не предоставила. В постановлении суда отмечается, что в продукции не должно быть возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний и их токсинов, вредных для здоровья человека.



Ранее суд намеревался также оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей за кишечную палочку в мясе птицы в Чебоксарах, но из-за тяжелого материального положения "Евродона" сумму снизили вдвое. В декабре на участке выращивания индюшат зафиксировали птичий грипп. Утилизировали порядка 160 тысяч голов. Компания понесла ущерб в миллиард рублей.