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"Евродон" снова не доказал отсутствие антибиотиков в птице

1 февраля 2017, 15:57
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу ростовского производителя мяса индейки — ООО "Евродон" на службу ветнадзора Россельхознадзора, обнаружившую в продукции компании антибиотики, и во второй раз обязал компанию выплатить штраф в 100 тысяч рублей, говорится в материалах дела.

Специалисты Россельхознадзора в регионе поставили компанию на усиленный лабораторный контроль после того как в печени индейки нашли метаболиты нитрофуранов. "Евродон" во второй раз оштрафовали на 100 тысяч рублей. Компания пыталась обжаловать решение суда, считая, что пробы были отобраны с нарушением.

"Суд постановил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - отмечается в материалах дела.

Представитель пресс-службы компании Ольга Грекова комментарий не предоставила. В постановлении суда отмечается, что в продукции не должно быть возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний и их токсинов, вредных для здоровья человека.

Ранее суд намеревался также оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей за кишечную палочку в мясе птицы в Чебоксарах, но из-за тяжелого материального положения "Евродона" сумму снизили вдвое. В декабре на участке выращивания индюшат зафиксировали птичий грипп. Утилизировали порядка 160 тысяч голов. Компания понесла ущерб в миллиард рублей.

#Новости#Опасная индейка#Юлия Ликарчук#Экономика
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