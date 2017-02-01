rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Хозяин опечатанной автомойки в Шахтах продолжал работать по ночам

1 февраля 2017, 14:45
Владелец опечатанной сотрудником службы судебных приставов автомойки в Шахтах Ростовской области продолжал работать по ночам, сообщил пресс-центр ведомства.

"На хозяина автомойки завели судебное делопроизводство за уклонение от оплаты долга, в связи с чем имущество должника, а именно автомойку, опечатали", - сказано в сообщении.

Данная мера ни к чему не привела. Предприимчивый предприниматель вскрывал помещение ночью и продолжал работать. В ходе следствия установили, что данный гражданин не является владельцем помещения и вообще покинул пределы области.

Его долг перенесли на правопреемника, но и тот не торопился выполнять предписания суда. Судебный пристав был вынужден выехать на место и арестовать имущество автомойки.

Уточняется, что выручка от проданного оборудования пойдет на погашение долга, работу автомойки прекратили.

р3

#Новости#Ростовская область#Татьяна Уляшова#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00