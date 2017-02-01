Хозяин опечатанной автомойки в Шахтах продолжал работать по ночам

"На хозяина автомойки завели судебное делопроизводство за уклонение от оплаты долга, в связи с чем имущество должника, а именно автомойку, опечатали", - сказано в сообщении.
Данная мера ни к чему не привела. Предприимчивый предприниматель вскрывал помещение ночью и продолжал работать. В ходе следствия установили, что данный гражданин не является владельцем помещения и вообще покинул пределы области.
Его долг перенесли на правопреемника, но и тот не торопился выполнять предписания суда. Судебный пристав был вынужден выехать на место и арестовать имущество автомойки.
Уточняется, что выручка от проданного оборудования пойдет на погашение долга, работу автомойки прекратили.
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