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Hyatt в Ростове не комментирует возможность завершения отеля в 2017 г

1 февраля 2017, 10:58
Пресс-атташе конгресс-отеля Don Plaza Мария Ли отказалась комментировать возможность завершения проекта строящейся пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency в городе Ростове-на-Дону в этом году.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев озвучил возможность завершения строительства за счет бюджетных средств, если инвесторы пообещают достроить отель в 2017-м.

"Мы комментариев не даём. Могу посоветовать посмотреть новости правительства региона, где есть все о соглашении", — отметила Ли на запрос RostovGazeta.

На завершение строительства отеля необходимо еще 1,5 миллиарда рублей. Ранее его хотели исключить из программы размещения гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, но оставили из-за высокой степени готовности объекта свыше 85%.

Как вы считаете, будет ли строительство гостиницы завершено к чемпионату?
#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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