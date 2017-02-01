Hyatt в Ростове не комментирует возможность завершения отеля в 2017 г

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев озвучил возможность завершения строительства за счет бюджетных средств, если инвесторы пообещают достроить отель в 2017-м.
"Мы комментариев не даём. Могу посоветовать посмотреть новости правительства региона, где есть все о соглашении", — отметила Ли на запрос RostovGazeta.
На завершение строительства отеля необходимо еще 1,5 миллиарда рублей. Ранее его хотели исключить из программы размещения гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, но оставили из-за высокой степени готовности объекта свыше 85%.