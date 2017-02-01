Посвященная 74-летию освобождения от фашистов акция пройдет в Ростове

В 11.00 мск начнется интерактивная лекция "Освобождение Ростова-на-Дону" на площади перед 88-й школой. В полдень начнутся военно-исторические мероприятия, в ходе которых зрителям покажут вооружение и обмундирование советских солдат той эпохи, а также приемы боя, использовавшиеся в Великой Отечественной войне.