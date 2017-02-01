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Посвященная 74-летию освобождения от фашистов акция пройдет в Ростове

1 февраля 2017, 15:49
Военно-исторический полевой выход "Память сквозь года" пройдет в Ростове-на-Дону 12 февраля, сообщается в группе Поискового объединения Миус-Фронт "ВКонтакте".

"Событие будет посвящено 74-летию освобождению донской столицы от фашистских захватчиков, которое произошло в феврале 1943 года", - сказано в сообщении.

Участники мероприятия соберутся на углу улиц Пескова и Малиновского 10.00 до 10.30 мск. На 10.30 мск назначили возложение цветов к памятнику артиллеристов Пескова в поселке Каратаево.

В 11.00 мск начнется интерактивная лекция "Освобождение Ростова-на-Дону" на площади перед 88-й школой. В полдень начнутся военно-исторические мероприятия, в ходе которых зрителям покажут вооружение и обмундирование советских солдат той эпохи, а также приемы боя, использовавшиеся в Великой Отечественной войне.

Кроме того, часть реконструкции посвятят советским воинам, сражавшимся в Афганистане. После мероприятий всех угостят солдатской кашей, сваренной на полевой кухне.

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#Новости#Ростов#Татьяна Уляшова#Общество
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