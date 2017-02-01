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Posted 1 февраля 2017, 14:07

Published 1 февраля 2017, 14:07

Modified 11 сентября 2022, 16:04

Updated 11 сентября 2022, 16:04

Визовый центр Испании снова заработал в Ростове-на-Дону

1 февраля 2017, 14:07
Визовый центр Испании снова начал работать в Ростове в среду, эти сведения разместили на сайте Генконсульства иностранного государства в РФ.

Напомним, учреждение приостановило работу несколько месяцев назад. В октябре победителем в конкурсе на право приема и обработки визовых заявлений была признана организация BLS International Services Ltd.

Тогда оператор VFS Global заявил о том, что больше не будет принимать документы на визы в Испанию в более чем 25 городах РФ.

Аналогичные центры возобновили свою деятельность в Екатеринбурге и Казани.

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#Анна Петрова#Общество#Новости
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