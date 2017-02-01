Визовый центр Испании снова заработал в Ростове-на-Дону

Posted 1 февраля 2017, 14:07
Published 1 февраля 2017, 14:07
Modified 11 сентября 2022, 16:04
Updated 11 сентября 2022, 16:04
Напомним, учреждение приостановило работу несколько месяцев назад. В октябре победителем в конкурсе на право приема и обработки визовых заявлений была признана организация BLS International Services Ltd.
Тогда оператор VFS Global заявил о том, что больше не будет принимать документы на визы в Испанию в более чем 25 городах РФ.
Аналогичные центры возобновили свою деятельность в Екатеринбурге и Казани.
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