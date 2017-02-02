Аферист из Ростовской области попался на взятке полицейскому в 500 тыс руб

Posted 2 февраля 2017, 07:59
Published 2 февраля 2017, 07:59
Modified 11 сентября 2022, 16:05
Updated 11 сентября 2022, 16:05
"По мнению следствия, 31-летний фигурант занимался оптовой скупкой товаров. При помощи электронного прибора при взвешивании фур он искусственно занижал их вес на десятки тонн. Таким образом он уклонялся от уплаты за вес", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемого уличили в аферах. Он решил договориться с полицейским и дал взятку. После этого он был задержан. Фигурант на допросе признал вину. По факту случившегося завели уголовное дело.
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