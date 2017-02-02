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Posted 2 февраля 2017, 07:59

Published 2 февраля 2017, 07:59

Modified 11 сентября 2022, 16:05

Updated 11 сентября 2022, 16:05

Аферист из Ростовской области попался на взятке полицейскому в 500 тыс руб

2 февраля 2017, 07:59
В Волгоградской области задержали жителя Ростовской области, который дал взятку полицейскому в размере 500 тысяч рублей, сообщает УСКР по волгоградскому региону.

"По мнению следствия, 31-летний фигурант занимался оптовой скупкой товаров. При помощи электронного прибора при взвешивании фур он искусственно занижал их вес на десятки тонн. Таким образом он уклонялся от уплаты за вес", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого уличили в аферах. Он решил договориться с полицейским и дал взятку. После этого он был задержан. Фигурант на допросе признал вину. По факту случившегося завели уголовное дело.

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#Илья Ульянов#Новости
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