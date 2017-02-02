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Автобус протаранил легковушку на Сиверса в Ростове

2 февраля 2017, 23:28
Автобус протаранил легковой автомобиль на проспекте Сиверса около семи вечера в городе Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды регионального управления ГИБДД.

Автобус следовал по маршруту Ростов-Батайск.

«Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом Volvo Artic, по предварительным данным, при заносе задней части транспортного средства допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем Lada Granta. За рулем автомобиля был водитель 1985 года рождения», – отмечают в отделе пропаганды.

По словам сотрудника отдела, машины получили механическое повреждение.

В это же время в результате заноса транспортного средства столкнулись еще два автомобиля ВАЗ. От удара один из них отбросило на проходящий мимо Peugeot. Никто не пострадал. По фактам двух аварий в ГИБДД проводится проверка.

#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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