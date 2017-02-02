Автобус протаранил легковушку на Сиверса в Ростове

Автобус следовал по маршруту Ростов-Батайск.
«Водитель 1959 года рождения, управляя автобусом Volvo Artic, по предварительным данным, при заносе задней части транспортного средства допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем Lada Granta. За рулем автомобиля был водитель 1985 года рождения», – отмечают в отделе пропаганды.
По словам сотрудника отдела, машины получили механическое повреждение.
В это же время в результате заноса транспортного средства столкнулись еще два автомобиля ВАЗ. От удара один из них отбросило на проходящий мимо Peugeot. Никто не пострадал. По фактам двух аварий в ГИБДД проводится проверка.