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Posted 2 февраля 2017, 12:20

Published 2 февраля 2017, 12:20

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Нападающий Азмун останется с "Ростовом"

2 февраля 2017, 12:20
Нападающий футбольного клуба "Ростов" Сердар Азмун продолжает играть в команде, сообщил RostovGazeta пресс-атташе клуба Иван Бодылевский.

Ранее СМИ писали о том, что ростовским форвардом заинтересовались испанский "Вильярреал" и английский "Эвертон".

"Не знаю, куда он должен был перейти. Он тренируется в команде", — отметил Бодылевский.

Клуб уже заявил игрока на матчи плей-офф Лиги Европы. Первый матч с чешской "Спартой" пройдет 16 февраля в Ростове. Отмечается также, что на прошедшей во вторник игре с "Жилиной" нападающий получил травму.

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