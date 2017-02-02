Снег и гололед ожидаются в Ростовской области

На следующей неделе в понедельник температура днем будет держаться в районе 0 градусов. Во вторник она опустится до минус пяти градусов. Также прогнозируется выпадение снега. Однако в среду столбики термометров поднимутся до отметки в 2 градуса выше нуля. Выпадения осадков не ожидается.