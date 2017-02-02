Снег и гололед ожидаются в Ростовской области

Posted 2 февраля 2017,, 07:56
Published 2 февраля 2017,, 07:56
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
В Ростове-на-Дону в пятницу температура воздуха днем опустится до 2 градусов мороза. Ночью будет 8 градусов ниже нуля. На выходных ожидается потепление до 3 градусов тепла днем. Будет облачно, возможно, пойдет дождь.
На следующей неделе в понедельник температура днем будет держаться в районе 0 градусов. Во вторник она опустится до минус пяти градусов. Также прогнозируется выпадение снега. Однако в среду столбики термометров поднимутся до отметки в 2 градуса выше нуля. Выпадения осадков не ожидается.
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