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Связь пятого поколения повится в Ростове после 2022 года – эксперт

2 февраля 2017, 17:10
Российским операторам связи невыгодно развивать сети мобильного интернета пятого поколения до 2022 года, для этого нужны большие вложения, рассказал на встрече с журналистами генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

"Нашим российским операторам необходимо "отбивать" инвестиции в 3G и 4G. Надо понимать, что каждая станция стоит большого количества денег, а ещё необходимо возвращать то, что было вложено в предыдущие поколения, и в Ростове 5G появится не раньше 2022 года", - считает он.

По данным Кускова, локальные сегменты сетей пятого поколения презентационного характера будут сделаны к Чемпионату мира по футболу-2018, как обещают операторы.

Напомним, в сети 3G в Ростове по результатам тестирования агентства TelecomDaily зафиксировали снижение скорости, но трафик в это время увеличился.

#Новости#Алина Андреева#Общество
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