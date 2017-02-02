Связь пятого поколения повится в Ростове после 2022 года – эксперт

"Нашим российским операторам необходимо "отбивать" инвестиции в 3G и 4G. Надо понимать, что каждая станция стоит большого количества денег, а ещё необходимо возвращать то, что было вложено в предыдущие поколения, и в Ростове 5G появится не раньше 2022 года", - считает он.