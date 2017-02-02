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Posted 2 февраля 2017, 12:14

Published 2 февраля 2017, 12:14

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

В Ростовской области в 2016 г высадили более 150 тыс деревьев

2 февраля 2017, 12:14
В Ростовской области в прошедшем году в рамках дней древонасаждений посадили 156 тысяч деревьев и более 65 тысяч кустарников, сообщает в четверг правительство региона.

"В этих мероприятиях поучаствовали свыше 160 тысяч граждан, применялись 1,5 тысячи единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в апреле и октябре на субботники пришли 327 тысяч местных жителей.

День древонасаждений проводится в регионе уже четыре года. Он проходит два раза в год.

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