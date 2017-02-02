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Захват условного врага провело подразделение антитеррора в ЮВО

2 февраля 2017, 13:01
Антитеррористическое подразделение Южного военного округа провело учения по захвату условного противника, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"По легенде, в подразделение антитеррора поступило сообщение о готовящемся захвате парка ракетных комплексов "Искандер-М" с целью поломки последних", - сказано в сообщении.

Условные диверсанты начали операцию с отвлекающего маневра, обстреляв пропускной пункт, в это же время другая группа незаконного формирования сделала попытку проникнуть на территорию парка ракетных комплексов.

Антитеррористическое подразделение смогло с помощью современной переносной станции обнаружить группу условных диверсантов в лесистой местности на подходе к стратегическому объекту, а также блокировать и захватить членов бандформирования.

Уточняется, что всего в учебной операции приняли участие 100 бойцов и 10 бронированных машин "Тайфун" и "Тигр".

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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