Захват условного врага провело подразделение антитеррора в ЮВО

"По легенде, в подразделение антитеррора поступило сообщение о готовящемся захвате парка ракетных комплексов "Искандер-М" с целью поломки последних", - сказано в сообщении.
Условные диверсанты начали операцию с отвлекающего маневра, обстреляв пропускной пункт, в это же время другая группа незаконного формирования сделала попытку проникнуть на территорию парка ракетных комплексов.
Антитеррористическое подразделение смогло с помощью современной переносной станции обнаружить группу условных диверсантов в лесистой местности на подходе к стратегическому объекту, а также блокировать и захватить членов бандформирования.
Уточняется, что всего в учебной операции приняли участие 100 бойцов и 10 бронированных машин "Тайфун" и "Тигр".
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