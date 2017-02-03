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Posted 3 февраля 2017, 08:42

Published 3 февраля 2017, 08:42

Modified 1 октября, 13:15

Updated 1 октября, 13:15

Двое ростовчан организовали наркопритон в квартире

3 февраля 2017, 08:42
В Ростове-на-Дону задержали двух местных жителей, которые организовали наркопритон в квартире в Ворошиловском районе, информирует региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, фигуранты в возрасте 45 и 29 лет организовали наркопритон. В результате были изъяты в крупном размере дезоморфином и n-метилэфедроном", - говорится в сообщении.

В подъезде местные жители часто находили приспособления для употребления наркотиков. По факту случившегося завели уголовное дело.

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