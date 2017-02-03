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Не все дома обманутых дольщиков в Ростовской области можно достроить

3 февраля 2017, 17:05
Не все недостроенные дома дольщиков Ростова и области могут быть достроены и заселены, сообщил на пресс-конференции руководитель Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Андрей Соловьев.

"На сегодняшний день есть 21 проблемный дом. Оптимальный вариант решения – это достроить, но среди них есть дома, которые невозможно достроить: изменилось законодательство, и по новому закону дом в этом месте больше никто не разрешит", – прокомментировал он.

В качестве альтернативного варианта Соловьев обозначил поиск инвестора, который либо завершит строительство проблемного дома, либо взамен этого предоставит дольщикам деньги, квартиры, участки.

"Сейчас решение найдено по 6 объектам – есть большие шансы, что они будут достроены, именно такой план озвучивает администрация", – добавил спикер.

Какие именно объекты вошли в этот перечень – он не уточнил.

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