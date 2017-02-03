Не все дома обманутых дольщиков в Ростовской области можно достроить

"На сегодняшний день есть 21 проблемный дом. Оптимальный вариант решения – это достроить, но среди них есть дома, которые невозможно достроить: изменилось законодательство, и по новому закону дом в этом месте больше никто не разрешит", – прокомментировал он.
В качестве альтернативного варианта Соловьев обозначил поиск инвестора, который либо завершит строительство проблемного дома, либо взамен этого предоставит дольщикам деньги, квартиры, участки.
"Сейчас решение найдено по 6 объектам – есть большие шансы, что они будут достроены, именно такой план озвучивает администрация", – добавил спикер.
Какие именно объекты вошли в этот перечень – он не уточнил.