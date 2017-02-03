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Posted 3 февраля 2017, 09:31

Published 3 февраля 2017, 09:31

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Ростовчанин с ножом напал на таксиста и угнал его авто

3 февраля 2017, 09:31
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на водителя такси и угнал его машину, сообщает в пятницу региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, 26-летний безработный фигурант во время поездки в такси начал угрожать ножом водителю, после чего украл деньги и навигатор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый оставил водителя на дороге и уехал на его машине Renault.

По факту случившегося завели уголовное дело. Сам инцидент случился на проспекте Космонавтов.

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