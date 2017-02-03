Ростовская ГИБДД предложила закупить камеры слежения в лизинг

По его словам, камеры слежения стоимостью в один миллион рублей окупаются в Ростовской области за 2-3 месяца. При этом за прошедший год более половины всех вынесенных нарушителям постановлений зафиксировали при помощи автоматических приборов слежения. Общая сумма штрафов достигла 937,7 миллиона рублей.