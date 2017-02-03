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Posted 3 февраля 2017, 08:05

Published 3 февраля 2017, 08:05

Modified 1 октября, 13:35

Updated 1 октября, 13:35

Ростовская ГИБДД предложила закупить камеры слежения в лизинг

3 февраля 2017, 08:05
Ростовская госавтоинспекция предложила заплатить за покупку приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения после их полной окупаемости, сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Алексей Токин.

"Несмотря на получаемые отказы со стороны правительства Ростовской области, которое ожидает государственно-частного партнерства, мы предлагаем те меры, которые позволят приобрести прибор без внесения первоначальной платы. Разработчик этого прибора готов предоставить его в рассрочку", — отметил Токин.

По его словам, камеры слежения стоимостью в один миллион рублей окупаются в Ростовской области за 2-3 месяца. При этом за прошедший год более половины всех вынесенных нарушителям постановлений зафиксировали при помощи автоматических приборов слежения. Общая сумма штрафов достигла 937,7 миллиона рублей.

Проект уже одобрили в министерстве транспорта, ожидается ответ от минфина.

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