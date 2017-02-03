Ростовских водителей оштрафовали за год на 1 млрд руб за скорость

"В автоматическом режиме было вынесено 1,4 миллиона постановлений на сумму 937,7 миллиона рублей. Колоссальные деньги, которые идут в бюджет региона", — отметил он.
По словам начальника центра автоматической фиксации нарушений ПДД Александра Хрипуна, превышение скоростного режима чаще происходит на федеральной трассе М-4 "Дон". В большинстве случаев — 86% всех нарушений — водители выжимали на 20-40 км/час выше положенного.
Максимальный штраф — 5 тысяч рублей заплатят те, кто превысил скорость более, чем на 80 км/час.