Ростовских водителей оштрафовали за год на 1 млрд руб за скорость

В 2016 году автомобилистов Ростовской области оштрафовали на 937,7 миллиона рублей за превышение скоростного режима и несоблюдение правил парковки, все нарушения выявили приборы слежения на дорогах, сообщил на пресс-конференции во вторник глава регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Алексей Токин.