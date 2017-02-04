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В течение четырех дней в Пролетарском районе Ростова будут выключать свет

4 февраля 2017, 12:49
В Ростове-на-Дону в течение четырех дней в Пролетарском районе будут проходить отключения электричества из-за техработ, сообщает в субботу горадминистрация.

С 6 по 10 февраля ежедневно свет будут выключать на улицах Лесозащитная, Двинская, 26 Июня, Печорская, Волжская, Камская, Солидарности, Кржижановского, Детская, Равенства.

Также отключения затронут переулки Читинский, Иркутский, Архангельский, Роговский, Гарибальди.

Кроме того, 7 февраля света не будет на улицах Новомосковская, Полторацкого, Просвещения, проспекте Шолохова.

Электричество будут выключать 7 и 8 февраля на улицах Абаканская, Фабричная, Алеутская, Щербакова, Арефьева, 20 лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Конституционная, в переулке Замкнутый.

Также 6 февраля ограничения будут действовать на улицах Сарьяна, Вторая Пролетарская, 27-я, 29-я, 31-я, 39-я, 41-я, 43-я, 47-я, 49-я Линия, Красноаксайская, Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая.

На этот период света не будет в переулках Кирилловский, Балканский Кисловодский, Железноводский, Бакинский, Бесланский, Контактный, Конотопский, Технический.

Днем 6 и 7 февраля света не будет на улицах Медногорская, Абаканская, Щербакова, Лесозащитная, Печорская, Двинская, Арефьева, Катаева, Черепахина, в переулках Братский, Халтуринский, Островского.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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