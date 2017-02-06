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Posted 6 февраля 2017, 09:49

Published 6 февраля 2017, 09:49

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

В Ростове пройдет автопробег в честь годовщины освобождения от фашистов

6 февраля 2017, 09:49
В Ростове-на-Дону 14 февраля запланировано провести автопробег в честь 74-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Поисковое объединение Миус-Фронт".

"Маршрут пройдет по историческим местам, где в 1943 году шли бои за город. В автопробеге могут поучаствовать машины времен освобождения Ростова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пробег начнется от Вечного Огня и пройдет по нескольким улицам, в том числе Советской, Театральной площади, Большой Садовой.

Участники возложат цветы к могилам защитников и освободителей города. Начнется акция с 09.00 мск.

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