В Ростовской области стартовали продажи онлайн-касс

Новый закон регламентирует, что с 1 февраля 2017 года все торговые сети будут работать через фискальный накопитель и передавать данные в налоговую через оператора фискальных данных. С 1 июля 2018 года все торговые точки будут обязаны работать с онлайн-кассами, поясняет представитель компании-поставщика оборудования.