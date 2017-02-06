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В Ростовской области стартовали продажи онлайн-касс

6 февраля 2017, 17:07
За 2017 год продано 35 онлайн-касс для малого бизнеса, передающих информацию о продажах сразу в налоговую, рассказал начальник управления продаж малого бизнеса ростовского отделения ЮЗБ ПАО Сбербанк Андрей Новицкий.

"Это новый продукт. Продажи стартовали в этом году. За январь продано 35 терминалов, и за первый квартал 2017 года в области планируется продать около 300", - пояснил он.

Новый закон регламентирует, что с 1 февраля 2017 года все торговые сети будут работать через фискальный накопитель и передавать данные в налоговую через оператора фискальных данных. С 1 июля 2018 года все торговые точки будут обязаны работать с онлайн-кассами, поясняет представитель компании-поставщика оборудования.

"Сбербанком" обслуживается 35 тысяч предприятий малого бизнеса в области, и из них 95% будет интересен терминал, утверждает Новицкий.

Таким образом, все торговые точки начинают обмен данными в онлайн-режиме. Каждый чек проводится онлайн и руководители торговых точек могут отследить все свои продажи, добавил представитель компании-поставщика. Это можно отследить в личном кабинете.

Терминал – это планшетный ПК на базе Android 5.1, и он мини-формата, как у таксистов и курьеров доставки фастфуда. Он рассчитан на малый бизнес: кафетерии, магазины у дома и прочий мелкий бизнес.

#Новости#Алина Андреева#Экономика
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