В Ростовской области стартовали продажи онлайн-касс

"Это новый продукт. Продажи стартовали в этом году. За январь продано 35 терминалов, и за первый квартал 2017 года в области планируется продать около 300", - пояснил он.
Новый закон регламентирует, что с 1 февраля 2017 года все торговые сети будут работать через фискальный накопитель и передавать данные в налоговую через оператора фискальных данных. С 1 июля 2018 года все торговые точки будут обязаны работать с онлайн-кассами, поясняет представитель компании-поставщика оборудования.
"Сбербанком" обслуживается 35 тысяч предприятий малого бизнеса в области, и из них 95% будет интересен терминал, утверждает Новицкий.
Таким образом, все торговые точки начинают обмен данными в онлайн-режиме. Каждый чек проводится онлайн и руководители торговых точек могут отследить все свои продажи, добавил представитель компании-поставщика. Это можно отследить в личном кабинете.
Терминал – это планшетный ПК на базе Android 5.1, и он мини-формата, как у таксистов и курьеров доставки фастфуда. Он рассчитан на малый бизнес: кафетерии, магазины у дома и прочий мелкий бизнес.