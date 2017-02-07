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Posted 7 февраля 2017, 14:55

Published 7 февраля 2017, 14:55

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Большую партию спиртосодержащей косметики задержали в Ростовской области

7 февраля 2017, 14:55
Более 100 тысяч флаконов со спиртосодержащей косметикой не пропустили на Таганрогском посту в Ростовской области, сообщило Южное таможенное управление.

"Большую партию косметического лосьона общим объемом в 18 тонн пыталась вывезти за пределы РФ местная компания", - сказано в сообщении.

В поданной декларации указывалось, что содержание спирта в лосьоне равняется 95%, тогда как по установленным нормам оно не должно превышать 75%. По факту начали проверку. В итоге признали товар не соответствующим требованиями и отказали в пропуске продукции через границу.

Отмечается, что владелец товара подавал жалобу, но арбитражный суд области оставил решение без изменений.

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#Новости#Ростовская область
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