Большую партию спиртосодержащей косметики задержали в Ростовской области

Posted 7 февраля 2017, 14:55
Published 7 февраля 2017, 14:55
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
"Большую партию косметического лосьона общим объемом в 18 тонн пыталась вывезти за пределы РФ местная компания", - сказано в сообщении.
В поданной декларации указывалось, что содержание спирта в лосьоне равняется 95%, тогда как по установленным нормам оно не должно превышать 75%. По факту начали проверку. В итоге признали товар не соответствующим требованиями и отказали в пропуске продукции через границу.
Отмечается, что владелец товара подавал жалобу, но арбитражный суд области оставил решение без изменений.
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