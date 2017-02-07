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Posted 7 февраля 2017, 10:43

Published 7 февраля 2017, 10:43

Modified 1 октября, 13:02

Updated 1 октября, 13:02

ФК "Ростов" будет готовиться к "Cпарте" в Турции

7 февраля 2017, 10:43
Игроки футбольного клуба "Ростов" будут готовиться к матчу со "Спартой" в турецком городе Белек, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовской команды.

"Подготовка будет длиться с 10 по 14 февраля", - говорится в сообщении.

Матч пройдет в рамках Лиги Европы. Первая игра состоится 16 февраля, вторая - 23 февраля.

Сейчас игроки ростовского клуба участвуют во вторых зимних сборах в Турции.

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